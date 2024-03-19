19 марта 2024, 17:00
Сгоревший Дом Чардымова в Нижнем Новгороде отремонтируют весной 2024 года
Специалисты собираются заняться восстановлением двух объектов культурного наследия в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил сайт Pravda-nn.ru со ссылкой на министерство имущественных и земельных отношений региона.
Так, весной 2024 года начнутся работы по ремонту Дома Чардымова, который получил серьезные повреждения во время пожара в 2022-м. Историческое здание и до происшествия находилось в аварийном состоянии.
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Кроме того, планируется реконструкция Дома Штерновой. Сейчас ведется подготовка проектно-сметной документации.
Пожары
Ремонтные работы
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