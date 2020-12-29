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    29 декабря 2020, 21:28

    Ковальчук объяснила свое отсутствие в третьем сезоне «Крепостной»

    Артур Блянихов

    Актриса Екатерина Ковальчук на своей странице в Instagram объяснила, почему она не будет сниматься в третьем сезоне сериала «Крепостная». Артистку процитировал портал Teleprogramma.pro.

    По словам Ковальчук, она не отказывалась от съемок, однако возникло много других факторов, которые помешали ее участию в продолжении проекта.

    «К моему большому сожалению к такому результату привела недоговоренность сторон, а не мое личное „нежелание“», — написала актриса.