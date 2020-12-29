Ковальчук объяснила свое отсутствие в третьем сезоне «Крепостной»
Актриса Екатерина Ковальчук на своей странице в Instagram объяснила, почему она не будет сниматься в третьем сезоне сериала «Крепостная». Артистку процитировал портал Teleprogramma.pro.
По словам Ковальчук, она не отказывалась от съемок, однако возникло много других факторов, которые помешали ее участию в продолжении проекта.
«К моему большому сожалению к такому результату привела недоговоренность сторон, а не мое личное „нежелание“», — написала актриса.