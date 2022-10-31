Сезон «Поющих мостов» закроется в Петербурге в ночь с 3 на 4 ноября | 360°

Культура 31 октября 2022, 13:06 Сезон «Поющих мостов» закроется в Петербурге в ночь с 3 на 4 ноября

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В Санкт-Петербурге подходит к концу сезон «Поющих мостов». В ночь с 3 на 4 ноября в городе будет разведен Дворцовый мост под классическую музыку, написал «Петербургский дневник».

Кроме того, в эту ночь на полотне моста появится лазерная проекция, посвященная 105-летию издания «Вечерний Санкт-Петербург», рассказал издатель газеты Кирилл Смирнов.

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«Тематическая проекция отразит историю издания и станет своеобразным продолжением рестроспективной выставки», — добавил он.

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Свой 105-й юбилей газета отметила 17 октября. В этот день в 1917 году вышел первый номер газеты «Рабочий и солдат» — предшественник современной «Вечерки».