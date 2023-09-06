Культура 06 сентября 2023, 17:34 Сезон клубных вечеров Медиа&Арт запустили в галерее Георгия Франгуляна

Читать 360tv в

В Москве стартовал сезон благотворительных клубных вечеров Медиа&Арт. Встречи с известными музыкантами и деятелями искусства будут проходить каждый четверг в галерее Георгия Франгуляна, написал ОТР.

Организатором мероприятия выступил Фонд поддержки культурных и просветительских проектов «Фонд Анатолия Лысенко». Часть денег, вырученных за билеты, пойдет на именные стипендии для талантливых и перспективных студентов творческих профессий.

Реклама

В четверг, 7 сентября, певица Нина Шацкая исполнит джазовые композиции и романсы на стихи А. Ахматовой и М. Цветаевой.