Сеть социальных кинозалов может появиться по всей России

Минкультуры поддержит 13 фильмов режиссеров-дебютантов Подробнее

Пилотный проект «Социальные кинозалы» уже успел показать себя с хорошей стороны в Пермской крае, где к 2022 году планируется увеличить число социальных кинозалов до 92. У жителей региона появится возможность увидеть не только картины, снятые в Прикамье, но также и работы отечественных и зарубежных кинематографистов. Кинозалы откроются в музеях, библиотеках, клубах и домах культуры.

«Это тот самый случай, когда на примере одного региона, если будет удачная региональная практика, ее можно распространить на всю страну», — заметил Степанов.

Он добавил, что проект может получить поддержку из федерального бюджета при условии его успеха и выхода на всероссийский уровень. По словам чиновника «Социальные кинозалы» — это проект, представляющий несомненный интерес, поскольку он находится на стыке нескольких отраслей.