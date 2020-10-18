«Сестра Рэтчед» стал самым популярным дебютным сериалом Netflix в 2020 году

Среди всех дебютных шоу на платформе Netflix в 2020 году самым просматриваемым стал первый сезон сериала «Сестра Рэтчед». Об этом рассказали в пресс-службе американской компании.

«За первые 28 дней 48 млн пользователей записались на прием к „Сестре Рэтчед“, что сделало его самым просматриваемым стартовым сезоном текущего года», — говорится в заявлении Netflix в Twitter. Премьера сериала состоялась 18 сентября.

«Сестра Рэтчед» — это приквел фильма Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки», который был снят по роману писателя Кена Кизи. В центре сюжета — жизнь медсестры Милдред Рэтчед. Она стала главным антагонистом и воплощением зла в психиатрической клинике.

Главную роль исполнила актриса Сара Полсон, которая известна по работам в картине «12 лет рабства», а также в сериалах «Отчаянные домохозяйки», «Американская история преступлений» и «Американская история ужасов».

Российский сериал «Эпидемия» вышел на Netflix под названием To the lake («К озеру»). Премьера состоялась 7 октября. Спустя всего сутки лента заняла восьмое место в топ-10 популярных сериалов платформы, уступив новым сезонам «Гриффинов» и «Американской семейки». Ее посмотрел даже Стивен Кинг, и он в восторге от картины.

«Эпидемия» — научно-фантастический драматический телесериал режиссера Павла Костомарова, снятый по мотивам дебютного романа российской писательницы Яны Вагнер «Вонгозеро».