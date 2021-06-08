Сестра Джима Моррисона рассказала о его планах написать сценарий

Сестра фронтмена группы The Doors Джима Моррисона Анна собрала материалы, оставшиеся после смерти ее брата, и пришла к выводу, что он намеревался попробовать себя в качестве киносценариста. Об этом сообщило ИА НСН.

Сестра музыканта скомпилировала 600-страничную книгу текстов Моррисона. В нее вошли его стихи, записные книжки и черновики. Изучив материалы, Анна предположила, что ее брат хотел оставить группу и написать сценарий, основанный на собственном судебном процессе после выступления в Майами. Среди записей она нашла пометку «Радость от музыки ушла. Приходит радость от кино».