Сесть в кресло редактора или выпустить газету. Интерактивный музей печати открылся в Серпухове

В Серпухове заработал первый в Подмосковье музей печати. Выставка — интерактивная. Посетителям разрешают поработать на печатном станке начала двадцатого века. Экспозицию собрали сотрудники Серпуховского информационного агентства. Все экспонаты подарили их коллеги из других областных редакций.

Всех пришедших на открытие музея печати реконструкторы перенесли на 100 лет назад. 1919 год, место действия — Сенная площадь Серпухова. Красные организовали в городе свой штаб, сдерживая наступление белых на Москву. В это же время в здании купца Плотникова, начинает издаваться газета «Коммунист».

Источник фото: телеканал «360»

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Музей открылся в историческом здании. До революции здесь работала местная типография. А новые власти передали помещение городской газете. Воссозданный кабинет редактора — первый зал экспозиции. Рядом с рабочим столом — печатные машинки. Эти и другие экспонаты выставки подарили журналисты Подмосковья. Что-то перешло из личных коллекций, что-то из архивов редакций.

«Это непросто. Даже в таком историческом, древнем городе, с хорошими традициями культурными, каковым является Серпухов, в пустом помещении, где были одни стены, создать экспозицию», — подчеркнула председатель Союза журналистов Подмосковья Наталья Чернышова.

Во втором зале — печатное оборудование. Экспонаты трогать разрешается. Придя в музей, можно самому выпустить сувенирный номер газеты «Коммунист». Трудно поверить, но когда-то эти станки считались передовой техникой.

«Самое уникальное то, что они рабочие. И идея как раз закладывалась в музей: не просто музей как выставка, чтобы на нее посмотрели. А именно — интерактив», — отметила заместитель руководителя Главного управления по информационной политике Московской области Татьяна Чернова.

Источник фото: телеканал «360»

Музей организован силами городского информационного агентства. Эта же редакция выпускает газету «Серпуховские вести». Ее первое название — «Коммунист». Создавая экспозицию, журналистам было важно сохранить историческую память.

«Почти все, что запланировано, осуществилось. Но это действительно только первый этап возрождения. Конечно, мы за это очень благодарим администрацию городского округа Серпухов. Но у нас еще очень много здесь работы. Мы уже сейчас понимаем, как нам нужно расширять эту экспозицию», — рассказала главный редактор-директор Серпуховского информагентства Татьяна Андрюхина.

Скоро во внутреннем дворе здания откроется ремесленная слобода. Туда будут приглашать подмосковных умельцев. Они смогут организовывать мастер-классы для детей и взрослых, а также продавать свои поделки.