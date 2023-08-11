Культура 11 августа 2023, 13:28 Сервис «Библиотеки Москвы» опубликовал подборку книг о столице Сервис «Библиотеки Москвы» опубликовал подборку книг о столице к Московскому урбанфоруму Сайт мэра и правительства Москвы

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Специалисты сервиса «Библиотеки Москвы» опубликовали на портале mos.ru список книг о городах и жителях столицы «Ритм в городе» специально к Московскому урбанистическому форуму. Об этом сообщила пресс-служба департамента информационных технологий.

В подборку вошли книги «История городов будущего» Дэниэла Брука, «Психология города. Как быть счастливым в мегаполисе» Пола Кидуэлла, сборник статей «Микроурбанизм. Город в деталях» и другие.

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Пользователи портала mos.ru смогут забронировать любую книгу из подборки «Ритм в городе» и получить ее в выбранной библиотеке. За это им начислят бонусные баллы проекта «Город заданий», которые можно будет обменять на призы. Жители также смогут поделиться своими впечатлениями об использовании сервиса и высказать предложения по его развитию.

Чтобы бронировать книги в сервисе «Библиотеки Москвы», пользователи должны будут иметь учетную запись на портале mos.ru и читательский билет.

Ранее стало известно о том, что посетителям Московского урбанфорума расскажут, как стать успешным.