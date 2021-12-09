Сериалы «По правде говоря» и «Вторжение» получат продолжение

Представители стримингового сервиса Apple TV+ подтвердили, что сериалы «Вторжение» и «По правде говоря» получат продолжение в новых сезонах. Об этом сообщил «Ридус».

По данным издания, Мэйша Клоссон станет шоураннером третьего сезона «По правде говоря». Отмечается, что она продюсировала и выполняла функции сценариста в сериале «Секс в другом городе: Поколение Q». Над продолжением «Вторжения» будут работать Саймон Кинберг и Дэвид Уэйл, которые разрабатывали первый сезон.