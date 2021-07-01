Сериальная адаптация «В поисках галактики» появится на экранах

Фильм «В поисках галактики» адаптируют под сериал. Об этом сообщило РИА ФАН.

Картина «В поисках галактики» появилась на экранах в 1999 году. Изначально фильм являлся пародией на франшизу «Звездный путь». Зрителям комедия пришлась по душе, она завоевала большую популярность. Однако продолжение так и не было снято.

Сюжет оригинальной картины рассказывает о судьбе актеров некогда популярного одноименного сериала, рассказывающего о приключениях экипажа звездолета «Протектор». Волею судьбы герои попадают на корабль к настоящим инопланетянам, которые приняли на веру все, что происходило на экранах. Вместе с инопланетной расой герои начинают борьбу против воинствующих инопланетян, которыми руководит рептилоид Саррис.

Созданием сериальной адаптации картины займется Саймон Пегг, актер и автор комедии «Армагеддец». Кроме того, вместе с Пеггом над картиной будет работать Джорджия Притчетт, известная по «Наследникам». Вполне возможно, что в съемках адаптации примут участие актеры из оригинального фильма, такие как Сигурни Уивер и Пол Шир.