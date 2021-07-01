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    01 июля 2021, 15:07

    Сериальная адаптация «В поисках галактики» появится на экранах

    Арина Бобкова

    Фильм «В поисках галактики» адаптируют под сериал. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Сериальная адаптация «В поисках галактики» появится на экранах

    Картина «В поисках галактики» появилась на экранах в 1999 году. Изначально фильм являлся пародией на франшизу «Звездный путь». Зрителям комедия пришлась по душе, она завоевала большую популярность. Однако продолжение так и не было снято.

    Сюжет оригинальной картины рассказывает о судьбе актеров некогда популярного одноименного сериала, рассказывающего о приключениях экипажа звездолета «Протектор». Волею судьбы герои попадают на корабль к настоящим инопланетянам, которые приняли на веру все, что происходило на экранах. Вместе с инопланетной расой герои начинают борьбу против воинствующих инопланетян, которыми руководит рептилоид Саррис.

    Созданием сериальной адаптации картины займется Саймон Пегг, актер и автор комедии «Армагеддец». Кроме того, вместе с Пеггом над картиной будет работать Джорджия Притчетт, известная по «Наследникам». Вполне возможно, что в съемках адаптации примут участие актеры из оригинального фильма, такие как Сигурни Уивер и Пол Шир.