Сериала «Сваты» лишится двух персонажей в новом сезоне

Отмечается, что в информации о новых выпусках такие герои как родители Ольги Николаевны — Николай и Людмила не упоминаются. Их роли решили не передавать другим актерам, пишет ИА RNS.

Народная артистка РСФСР Ольга Аросева скончалась семь лет назад в возрасте 87 лет. Она известна по ролям в спектаклях «Горе от ума», «Вишневый сад» и «Реквием по Радамесу» и в фильмах «Яблоко раздора», «Берегись автомобиля» и «Невероятные приключения итальянцев в России».

Советский и российский актер умер в 2016 году. Ему был 101 год. Он играл в спектаклях «Мятеж», «Комедия ошибок» и «Когда танцуют розы», а также исполнял роли в лентах «Иван Грозный», «Десять негритят» и «Чертово колесо».

Сериал «Сваты» показывали с 2008 по 2013 годы.

Ранее об отказе от съемок Людмилы Артемьевой, которая играла одну из главных ролей, сообщила ее коллега по сериалу Татьяна Кравченко. Актер Федор Добронравов, который является партнером Кравченко на съемочной площадке, заявил, что ничего не знает об уходе Артемьевой из проекта.