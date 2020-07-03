Сериал «Великая» продлили на второй сезон

Сервис Hulu продлил комедийный сериал «Великая» на второй сезон. Об этом написала в Instagram американская актриса Эль Фаннинг, которая исполняет в картине главную роль.

«Я не могу это больше скрывать! „Великая“ продлена на второй сезон!» — заявила она.

Пока что нет информации о сюжете и актерах. Второй сезон «Великой» включит 10 серий.

В основе сюжета «Великой» лежит судьба российской императрицы Екатерины II. Сериал в вольном и абсурдном стиле представляет времена Петра III и его супруги Екатерины II.

Премьера первого сезона комедийно-сатирической драмы состоялась в мае. Он также включал 10 серий. В киноленте снимались Фиби Фокс, Саша Дхаван, Адам Годли, Дуглас Ходж, Гвилим Ли.

Кинокартина оказалась самым популярным сериалом на сервисе, отметили представители Hulu. Однако они не представили рейтинги шоу. Правда, после выхода в интернете сериал подвергся жесткой критике со стороны российских зрителей. Им не понравился подбор актеров на значимые роли — князя Ростова и князя Григория Орлова, написала «Экономика Сегодня».