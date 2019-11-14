Сериал «Ведьмак» продлили на второй сезон

Огненная катапульта и Кавилл в трениках. В новом трейлере «Ведьмака» есть на что посмотреть Подробнее

По данным издания, съемки второго сезона стартуют в начале следующего года в столице Соединенного Королевства. Премьера запланирована на 2021 год. Исполнители главных ролей Генри Кавилл (ведьмак Геральт из Ривии) и Аня Чалотру (чародейка Йеннифэр) останутся в сериале.

Исполнительный продюсер картины Лорен Шмидт Хиссрич призналась, что очень взволнована, поскольку фанаты еще не увидели первый сезон, а компания уже приняла решение продолжить сериал.

«Мы подтверждаем, что вернемся на континент снова, чтобы продолжить рассказ истории о Герольте, Йеннифэр и Цири», — отметила она.

Поклонники саги Сапковского смогут увидеть первый сезон «Ведьмака» уже 20 декабря. Все восемь серий выложат в Сеть.