Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров

Надоели издевательства. Звезда «Сватов» решила уйти из сериала Подробнее

Даниил Белых рассказал, что продолжение «Сватов» может получить название «Золовка». По его словам, название решили сменить в связи с постоянными проблемами, которые возникают во время съемок седьмого сезона. Актер отметил, что несмотря на трудности, новый сезон все равно выйдет, сообщило информационное агентство Nation News.

Первый сезон сериала вышел в 2008 году. Шестой сезон показали в 2013 году. Летом 2019 года сериал стали снимать заново.