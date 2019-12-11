Сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским покажут по ТНТ

«На ТНТ начнется показ сериала „Слуга народа“ с Владимиром Зеленским — оригинальной сатиры на современную политику и отношения народа и власти на Украине», — заявили в пресс-службе.

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Сериал состоит из трех сезонов. Официальная премьера прошла на украинском канале «1+1» в ноябре 2015 года. Второй сезон вышел в 2017 году, а последний накануне президентских выборов 27 марта 2019 года.

Это история про школьного учителя истории Василия Голобородько, которого сыграл Владимир Зеленский. Недовольный коррупцией и разрухой в стране он произносит нецензурный монолог, в котором говорит, что нужно президент должен жить как учитель, а учитель как президент. Все это тайно снимает на телефон один из его учеников и отправляет в Сеть. Ролик становиться вирусным, а к Голобородько приходит известность, на волне которой он выигрывает президентские выборы.

В беседе с газетой «Ведомости» представитель канала ТНТ заявил, что Зеленский сделал комедийный сериал своей политической биографией на Украине.

«Никого не удивляет, когда сама жизнь подкидывает идеи для сценариев, но в случае со „Слугой народа“ все ровно наоборот — сценарий стал жизнью», — пояснил он.

Сериал «Слуга народа» стал самым успешным проектом на украинском телевидении. По телевизору его посмотрели более 20 миллионов зрителей, а на YouTube-канале студии «Квартала 95» — 98 миллионов человек. Права на его трансляцию купили эстонский телеканал ETV+, казахский «31 канал» и американский стриминговый сервис Netflix. В конце мая «Яндекс» купил права на показ сериала в России и из свободного доступа его удалили. Посмотреть «Слугу народа» можно по подписке на сайте «Кинопоиск».

Владимир Зеленский в этом году по итогам второго тура президентских выборов занял пост президента Украины. Он набрал 73,22% голосов. Его соперник — бывший президент Украины Петр Порошенко получил только 24,45% голосов избирателей.