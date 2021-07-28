Сериал «Секс в большом городе» будет продолжаться

Сиквел сериала «Секс в большом городе», который выйдет в этом году, может превратиться в многосезонный проект. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на DailyMail.

О том, что продолжение легендарного сериала может не ограничиться одним сезоном, рассказали исполнительный продюсер Майкл Патрик Кинг и актриса Сара Джессика Паркер, исполнительница главной роли. При этом команда сериала все еще надеется добиться согласия актрисы Ким Кэтролл, исполнявший в сериале роль Саманты. Но пока Кэтролл категорически отказывается сниматься в продолжении.

Первый сезон сиквела выйдет на экраны в конце 2021 года. В нем сыграли все актрисы, кроме Кэтролл — Сара Джессика Паркер (Кэрри), Синтия Никсон (Миранда) и Кристин Дэвис (Шарлотта). Также в новом сезоне фигурируют дети героинь, которых сыграют Кэти Ан и Ниал Каннингэм.

Сериал «Секс в большом городе», рассказывающий о жизни четырех одиноких подруг, живущих в Нью-Йорке, выходил на экраны с 1998 по 2004 год.