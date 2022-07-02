Сериал «Почему женщины убивают» закрылся
Сериал «Почему женщины убивают» не продлили на третий сезон
Сериал «Почему женщины убивают» остановили на втором сезоне. Об этом сообщило издание Deadline со ссылкой на пресс-службу авторов проекта — Paramount+.
«Paramount+ принял трудное решение не продлевать сериал „Почему женщины убивают“ на третий сезон», — сказали представители создателей сериала.
Журналисты Deadline отметили, что перед принятием решения о завершении съемок вели переговоры с известными актерами об участии в третьем сезоне. Еще в декабре сериал собирались продлевать на третий сезон.
Причина завершения съемок авторы проекта не раскрывают. Журналисты Deadline напомнили, что второй сезон «Почему женщины убивают» показывал высокие результаты по просмотрам и попал в список «10 лучших сериалов с точки зрения общего вовлечения и привлечения новых подписчиков».
«Мы хотели бы поблагодарить наших партнеров из CBS Studios и Imagine Television Studios, замечательного создателя и шоураннера Марка Черри, а также невероятных сценаристов, актеров и съемочную группу за два незабываемых сезона», — сказали авторы сериала.