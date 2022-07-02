Сериал «Почему женщины убивают» закрылся

Сериал «Почему женщины убивают» остановили на втором сезоне. Об этом сообщило издание Deadline со ссылкой на пресс-службу авторов проекта — Paramount+.

«Paramount+ принял трудное решение не продлевать сериал „Почему женщины убивают“ на третий сезон», — сказали представители создателей сериала.

Журналисты Deadline отметили, что перед принятием решения о завершении съемок вели переговоры с известными актерами об участии в третьем сезоне. Еще в декабре сериал собирались продлевать на третий сезон.

Причина завершения съемок авторы проекта не раскрывают. Журналисты Deadline напомнили, что второй сезон «Почему женщины убивают» показывал высокие результаты по просмотрам и попал в список «10 лучших сериалов с точки зрения общего вовлечения и привлечения новых подписчиков».

«Мы хотели бы поблагодарить наших партнеров из CBS Studios и Imagine Television Studios, замечательного создателя и шоураннера Марка Черри, а также невероятных сценаристов, актеров и съемочную группу за два незабываемых сезона», — сказали авторы сериала.