Сериал по «Звездным войнам» покажет юного Люка Скайуокера

Оби-Ван Кеноби вернется на телеэкраны в спин-оффе «Звездных войн». Планируется, что роль джедая вновь достанется Юэну Макгрегору. Сериал покажет зрителям, что происходило до кинокартины «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда».

В настоящее время стриминг Disney+ и американская кинокомпания Lucasfilm выбирают актера, который сыграет Скайуокера.

Ранее зрители фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход» заметили, что страдающие от эпилепсии не могут досмотреть его до конца. По их словам, многим больным пришлось уйти с сеанса из-за припадков. Фанаты предположили, что такая реакция может быть связано со слишком зрелищными спецэффектами в последней картине киносаги.

Известно, что девятая часть «Звездных войн» заняла первое место в декабрьском бокс-офис в США. Фильму удалось за первый уикенд заработать порядка 175,5 миллиона долларов.