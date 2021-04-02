facebook_pixel
    02 апреля 2021, 12:47

    Сериал по мотивам видеоигры The Last of Us начнут снимать летом

    Полина Петрова

    Сериал по мотивам видеоигры The Last of Us начнут снимать летом нынешнего года, написал сайт «Экономика сегодня» со ссылкой на Гильдию режиссеров Канады.

    Сериал по мотивам видеоигры The Last of Us начнут снимать летом

    Отмечается, что съемки пройдут в канадском городе Калгари, они будут длиться 11 месяцев. Пилотный эпизод сериала снимет российский режиссер Кантемир Балагов, который работал над созданием фильма «Дылда». Сценарий для ленты напишут Крэйг Мазин и Нил Дракманн.

    Премьера ленты назначена на будущий год.