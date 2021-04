Сериал по мотивам видеоигры The Last of Us начнут снимать летом

Полина Петрова Сериал по мотивам видеоигры The Last of Us начнут снимать летом нынешнего года, написал сайт «Экономика сегодня» со ссылкой на Гильдию режиссеров Канады. Отмечается, что съемки пройдут в канадском городе Калгари, они будут длиться 11 месяцев. Пилотный эпизод сериала снимет российский режиссер Кантемир Балагов, который работал над созданием фильма «Дылда». Сценарий для ленты напишут Крэйг Мазин и Нил Дракманн. Премьера ленты назначена на будущий год.