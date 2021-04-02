Сериал по мотивам видеоигры The Last of Us начнут снимать летом нынешнего года, написал сайт «Экономика сегодня» со ссылкой на Гильдию режиссеров Канады.

Отмечается, что съемки пройдут в канадском городе Калгари, они будут длиться 11 месяцев. Пилотный эпизод сериала снимет российский режиссер Кантемир Балагов, который работал над созданием фильма «Дылда». Сценарий для ленты напишут Крэйг Мазин и Нил Дракманн. Премьера ленты назначена на будущий год.