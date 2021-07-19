Сериал Кантемира Балагова может стать самым дорогим в истории HBO

HBO планирует выпустить сериал «The Last of Us» («Одни из нас») по мотивам одноименной игры. Одним из авторов проекта станет российский режиссер Кантемир Балагов. По оценкам экспертов, сериал может стать самым дорогим в истории канала, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Daily Mail.

По словам президента канадского филиала Международного альянса работников театральной сцены, кинематографистов, художников и работников смежных профессий Дамиана Петти, съемки сериала обойдутся как минимум в 100 миллионов долларов (более семи миллиардов рублей).

«Не могу назвать конкретные цифры, но каждый эпизод обойдется в более чем восьмизначную сумму», — сказал Петти.

На данный момент самым дорогим проектом HBO является «Игра престолов» — на первый сезон сериала было потрачено около 50-60 миллионов долларов.

В сериале «Одни из нас» будет 10 эпизодов. Съемки проходят в Канаде. Выход сериала запланирован на 2022 год.