Сериал «Ивановы-Ивановы» остался без одного из главных героев

Комедийный сериал «Ивановы-Ивановы» будет и дальше выходить в эфир, но теперь, возможно, без одного из главных персонажей. Ту роль воплощал на экране актер Сергей Бурунов.

Премьера пятого сезона популярного сериала прошла на телеканале СТС в конце января. По сюжету, главные герои переезжают на ферму, которой владеет Борис Иванов. Эта роль досталась Станиславу Дужникову, известному по роли Лени в сериале «Воронины».

Бурунов же исполнил роль Антона Иванова — брата Бориса. Его персонаж исчез с экрана еще в первых сериях нового сезона: он уезжает с фермы в город по делам, потому что, в частности, хочет избежать тюрьмы. Однако после отъезда к своей семье он не возвращается, в следующих эпизодах Антон Иванов так и не появился.

Пока не известно, сколько еще серий зрители не увидят героя Бурунова. Также непонятно, с чем связана его пропажа с экрана.

Поклонники «Ивановых-Ивановых» расстроились из-за возможного ухода актера из проекта: «А Бурунов вернется?», «Этот сезон как-то не очень. И Бурунова нет, и юмор не тот». Своими эмоциями они поделились в комментариях в Instagram-аккаунте проекта.

Премьера «Ивановых-Ивановых» состоялась еще в 2017 году.