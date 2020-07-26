Сериал «Чики» обвинили в пропаганде ЛГБТ и феминизма

«Да, это обращение от нашей организации, я его подписала. К нам обратились родители, сообщили, что в этом сериале поднимается тема ЛГБТ для подростков. Поскольку у нас есть закон о блокировании информации для несовершеннолетних, мы считаем, что такой сериал не должен быть в доступе», — заявила она.

Текст заявления Баранец, направленного в Роскомнадзор и МВД России, опубликовал Telegram-канал «Антиглянец».

«Сериал создан в качестве социальной кампании с целью привлечения внимания к Консорциуму женских неправительственных объединений, пропаганды ЛГБТ и феминизма», — написала общественный уполномоченный.

Баранец считает, что в «Чиках» достаточно много говорится о «гомосексуальной половой ориентации» несовершеннолетнего героя. К тому же «мужчины в сериале выступают исключительно в роли сутенеров, бывших уголовников, бандитов».

В связи с этим Баранец попросила привлечь к ответственности владельцев и администраторов онлайн-сервиса more.tv, который выпустил сериал. Она обратила внимание на статьи «Нарушение законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию» и «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».

Кинокомпании «НМГ Студия» и сервис more.tv не получали официальных запросов и претензий, сообщил РБК.

Полную версию сериала можно увидеть только после оформления платной подписки в соответствии с пользовательским соглашением сервиса. Причем в каждой серии обозначены возрастные ограничения 18+.

Кроме того, сериал поднимает и многие социальные проблемы, несет глубокий смысл, заявили его создатели. В «Чиках» говорится о необходимости корректировки социальных ролей и роли семьи в воспитании детей.

«Чики» — российский сериал, над которым работали компании «НМГ Студия» и «Марс Медиа». Премьера двух первых серий прошла 4 июня на онлайн-сервисе more.tv. Финальная серия первого сезона увидела свет 16 июля. В сериале речь идет о четырех секс-работницах с юга России, которые захотели изменить свою жизнь и открыть фитнес-центр.