Сериал «Чернобыль» взял сразу семь премий BAFTA

Мини-сериал «Чернобыль» получил семь премий Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Картину номинировали на 14 наград в области телемастерства.

Премии BAFTA получили исландская композитор Хильда Гуднадоттир, которая создала музыкальную тему сериала, режиссер «Чернобыля» Йохан Ренк, а также художник по костюмам Одиль Дикс-Миро.

Кроме того, «Чернобыль» отметили за лучшие декорации, монтаж и звук, а также — за лучшую операторскую работу и свет.

Всего мини-сериал, который вышел в 2019 году, номинировали на 14 наград. Кроме того, картина претендует на телевизионные премии BAFTA в трех номинациях. Речь идет о возможности стать лучшим мини-сериалом, а также получить награды за лучшую актерскую игру — за главную роль и роль второго плана. На последнюю номинирован Стеллан Скарсгард, который сыграл в сериале роль зампреда Совмина СССР Бориса Щербины. На премию за главную роль поборется Джаред Харрис, который показал судьбу члена комиссии по расследованию причин и ликвидации аварии на АЭC академика Валерия Легасова.

Теленаграды BAFTA присудят 31 июля.