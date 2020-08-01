Сериал «Чернобыль» получил премию BAFTA

Сериал рассказывает об аварии на Чернобыльской АЭС, ликвидации ее последствий и расследовании причин. Он был снят американским каналом HBO и британской сетью Sky. Премьера состоялась в 2019 году.

Актер Джаред Харрис, сыгравший академика Валерия Легасова, получил награду BAFTA в номинации «Лучшая мужская роль».

Ранее «Чернобыль» был удостоен десяти статуэток американской телевизионной премии «Эмми». Его признали лучшим мини-сериалом, отметив также режиссуру, сценарий и операторскую работу.

На вручении премий Голливудской ассоциацией иностранной прессы «Чернобыль» получил «Золотой глобус» как лучший сериал, а Стеллан Скарсгард, сыгравший партийного функционера Бориса Щербину, был признан лучшим актером.

В январе с китайского аналога «Кинопоиска» — сайта Douban удалили информацию о сериале «Чернобыль». Предположительно, это было сделано, чтобы избежать аналогий со вспышкой СОVID-19, охватившей тогда КНР.