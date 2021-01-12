Сергей Зверев сошьет для работы в Госдуме национальный бурятский костюм

Решение баллотироваться в депутаты Зверев принял во время недавней поездки в Бурятию. Собеседник сообщил, что уже занимается продвижением «туристических возможностей» республики. А в парламенте намерен заниматься также экологическими проблемами в России.

Для работы в Госдуме Зверев готовит национальный бурятский костюм — дэгэл.

Пока у меня только тронные дэгэлы, парадно-выходные дэгэлы, делового и повседневного для выхода на работу в Госдуму пока у меня нет, он готовится Сергей Зверев кандидат в депутаты

По словам Зверева, Иосиф Кобзон, долгое время проработавший депутатом Госдумы, появлялся на заседаниях в дэгэле.

Источник фото: личный архив Сергея Зверева

«Он приходил в Госдуму, на нем был дэгэл, когда он от Бурятии баллотировался. Для него сшили специальную одежду, чтобы ему не было жарко, чтобы было удобно. Вот такой вариант предусматривается», — пояснил шоумен.

В местах, где дресс-код будет требовать носить обычный костюм, Зверев не станет выделяться.

По словам собеседника, о 90% депутатов «никто не знает». «У них нет медийности, добиться им чего-то очень сложно, а медийному человеку намного легче постучаться, попросить, вдохновить, собрать народ на помощь, на поддержку», — сказал он.

Сейчас как раз то время креативных, интересных людей, тех, кого знает народ, — таких как я Сергей Зверев кандидат в депутаты

«Меня знает весь мир. Обратись я — и люди сразу подхватывают, идут навстречу, помогают. Может быть, я как раз тот человек, который больше пользы принесет для народа», — рассуждает шоумен.

По его словам, в Улан-Удэ произошел «переломный момент». Во время культурных мероприятий Зверев понял, что ему нужно стать депутатом. После встречи с хамбо-ламой и митрополитом он утвердился в этом решении.

Если шоумен попадет в Госдуму, то намерен там заниматься тем же, чем и теперь — «спасать Байкал», обращать внимание на природные пожары, развивать бурятский туризм.