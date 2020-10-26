Сергей Жигунов во второй раз развелся с актрисой Верой Новиковой

«Пусть полежит здесь», — подписал он снимок с замазанным годом рождения бывшей супруги.

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Когда был оформлен развод, неизвестно.

Жигунов и Новикова уже разводились в 2007 году, на фоне слухов о романе актера с Анастасией Заворотнюк — его напарницей по сериалу «Моя прекрасная няня». Через два года актеры вновь поженились.

Причиной нового развода называют роман Жигунова с журналисткой Викторией Ворожбит, с которой он познакомился в 2018 году. О том, что Жигунов встречается с Ворожбит, писали еще весной. Многие указывали на сходство журналистки с Заворотнюк. Сама она отвечала, что «похожа на себя и на маму с папой».

Сергею Жигунову 57 лет. Он известен по фильмам «Гардемарины, вперед!», «Виват, гардемарины!», «Сердца трех», «Принцесса на бобах», а также по сериалам «Королева Марго» и «Моя прекрасная няня». Кроме того, он выступил режиссером картины «Три мушкетера» (2013).