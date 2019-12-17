Сергей Соседов раскритиковал выступления Аллы Пугачевой на «новогодних огоньках»

Представитель певицы Елена Чупракова рассказала, что Алла Борисовна отказалась петь на новогодних телепередачах в этом году, написало ИА URA.RU.

Сергей Соседов заявил, что рад этому, поскольку, по словам журналиста, Пугачевой «петь нечего и нечем».

«И слава богу! Она давно уже поет, петь ей нечего и нечем. В 2019 году она уже не выступала, хотя все ждали, потому что юбилейный концерт… Но она ничего не делала. И последние ее песни на „огоньках“ были очень плохие, чего-то там „летала, не долетала“… Это муть, чушь собачья! Это неталантливо и бездарно, такое нельзя петь, а тем более в новогоднюю ночь», — высказался критик.

По мнению Сергея Соседова, Пугачева уже потеряла всякий интерес к работе. Да и со здоровьем, по словам журналиста, у нее не все гладко.

«Ей просто неинтересно работать, она плохо себя чувствует. Ну ей 70 лет, и тот образ жизни, который она вела… Хорошо, что она жива после такой бурной молодости», — сказал Соседов.