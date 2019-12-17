    17 декабря 2019, 23:37

    Сергей Соседов раскритиковал выступления Аллы Пугачевой на «новогодних огоньках»

    Александр Кушак

    Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов раскритиковал последние выступления примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой на «новогодних огоньках», сообщило ИА Nation News.

    Представитель певицы Елена Чупракова рассказала, что Алла Борисовна отказалась петь на новогодних телепередачах в этом году, написало ИА URA.RU.

    Сергей Соседов заявил, что рад этому, поскольку, по словам журналиста, Пугачевой «петь нечего и нечем».

    «И слава богу! Она давно уже поет, петь ей нечего и нечем. В 2019 году она уже не выступала, хотя все ждали, потому что юбилейный концерт… Но она ничего не делала. И последние ее песни на „огоньках“ были очень плохие, чего-то там „летала, не долетала“… Это муть, чушь собачья! Это неталантливо и бездарно, такое нельзя петь, а тем более в новогоднюю ночь», — высказался критик.

    По мнению Сергея Соседова, Пугачева уже потеряла всякий интерес к работе. Да и со здоровьем, по словам журналиста, у нее не все гладко.

    «Ей просто неинтересно работать, она плохо себя чувствует. Ну ей 70 лет, и тот образ жизни, который она вела… Хорошо, что она жива после такой бурной молодости», — сказал Соседов.