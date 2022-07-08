Сергей Проханов ушел с должности худрука Театра Луны в Москве

Основатель Театра Луны Сергей Проханов покинул пост художественного руководителя заведения. Об этом сообщила Teleprogramma.pro со ссылкой на издание Аrgumenti.ru.

ИА НСН уточнило, что теперь Проханов займет должность президента театра. Вместо него худруком станет актер театра и кино, режиссер и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, который прославился благодаря роли робота Вертера в фильме «Гостья из будущего».

Театр Луны был основан в 1993 году. Премьерным спектаклем стала «Византия».