Сергей Нетиевский назвал свою версию развала «Уральских пельменей»

Бывший директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский рассказал, почему у юмористического коллектива наступили не лучшие времена. Шоу буквально разваливается на глазах.

В кризисе «Уральских пельменей» Нетиевский обвинил нынешнего руководителя шоу Евгения Орлова. Его слова привело издание StarHit. «Больно видеть, что разваливается коллектив и бренд, который мы вместе создавали 25 лет. Увы, у этого процесса есть инициатор», — сказал экс-директор шоу.

Нетиевский добавил, что сейчас «в коллективе нет продюсера, нет капитана, который ведет корабль».

«Новых проектов нет, поскольку Орлов — очень хороший разрушитель команды и бренда, но никак не создатель новых проектов. Он, как клоп, который присосался к коллективу и ничего не созидая, сосет деньги», — подчеркнул продюсер.

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Юлия Михайлова, по словам экс-директора, ушла из «Уральских пельменей» тоже по определенной причине. В новой атмосфере девушке стало непросто работать.

«Тяжело выбирать между осколками раскалывающегося коллектива. Все-таки это уже не та дружная команда „Уральских пельменей“, которая была раньше», — заметил Нетиевский.

По его словам, возможны и другие причины, и Михайлова о них «тактично умалчивает».

Сам Сергей Нетиевский признался, что любит всех членов коллектива, вместе с которыми прожил «большую часть наших жизней, и не самую плохую».