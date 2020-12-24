Сергей Минаев снял документальный сериал о 90-х

В основу взяты 200 интервью, личные дневники звезд, черновики государственных документов, домашние архивы, и архив видеозаписей лидера КПРФ Геннадия Зюганова, музыканта Ильи Лагутенко, дочери Бориса Ельцина и его зятя — Татьяны и Валентина Юмашевых.

В сериале снялся спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс, отметило ИА Nation News. Продюсеры — Данила Шарапов и Дмитрий Литвинов. Сериал снимет студия Line Up.

Миссия проекта: «Уйти от стереотипных оценок того времени или нарочито сатирического восприятия „в девяностые убивали людей, и все бегали абсолютно голые“ и сделать максимально беспристрастное кино, показывающее эпоху с разных сторон».

Сериал разбит на несколько блоков. В них автор расскажет о политике, рекламе, телевидении и ночной жизни России в те годы. Премьера проекта пройдет 4 января на онлайн-площадках Wink и more.tv. Первая серия проекта «Мумий Тролль. Морская» посвящена выпуску одноименного музыкального альбома группы «Мумий Тролль».