Сергей Безруков представил зрителям свой новый клип

В клипе показаны несколько дней из жизни актера. Непростой график, переезды, репетиции и желание хоть немного побыть в кругу семьи. Зрители могут увидеть, что происходит в гримерках и на съемочных площадках, в театральном закулисье и как все меняется, когда актер оказывается дома.

По признанию артиста, именно семья и дети делают его счастливым и придают сил.

«У меня часто спрашивают: откуда силы на все это? Ответ — в этом видео. Я счастлив, что меня всегда ждут дома. Это — главное. Работа, карьера, будничная суета — это все преходящее. Причем неважно, кто ты — известный артист или просто рядовой менеджер. Семья, любовь, — вот что важно. Жена, дети, — их улыбки, даже на расстоянии, способны снять любую усталость! Главное, чтобы у них все было хорошо. В этом — счастье! Желаю его всем! И с наступающими праздниками!», — сказал Сергей Безруков.

Клип можно назвать неким подведением итогов 2019 года. За эти 12 месяцев актер снялся в шести кино-проектах и участвовал в трех театральных премьерах. Кроме этого Сергей Безруков руководил двумя фестивалями, а также остается худруком Московского Губернского театра.