Сергей Безруков набрал в мастерскую в филиале ВГИКа 13 абитуриентов из Донбасса

Жители Украины, Донецкой и Луганской народных республик приняли участие в отборе в актерскую мастерскую народного артиста России Сергея Безрукова. По итогам прослушивания он выбрал 13 абитуриентов, сообщили на сайте института.

Отбор прошел в филиале ВГИКа в Ростове-на-Дону. На курс мастера выделили 16 бюджетных мест. Во время вступительных испытаний ребята продемонстрировали знание русского языка и литературы, а также сдали творческое задание. Они пели, танцевали, читали прозу и стихи.

«Я связался и решил набрать отдельный донбасский курс», — сказал Сергей Безруков.

Незадолго до этого актер провел прослушивание в мастерскую в Москве. Из 4000 абитуриентов 20% приехали из Донбасса и с Украины.