Расписала Казанский вокзал и была одной из первых художниц России. Googlе почтил память Серебряковой

Google посвятил свой новый дудл дню рождения знаменитой русской художницы Зинаиды Серебряковой. Увидеть заставку можно на странице поисковика.

При нажатии на дудл поисковик выдает информацию о художнице.

Источник фото: стартовая страница поисковой системы Google

Зинаида Серебрякова родилась под Белгородом в 1884 году. Она окончила женскую гимназию. После этого проходила обучение в петербургской Академии художеств, а затем — в художественной школе княгини Тенишевой.

Серебрякова — одна из участниц объединения «Мир искусства», а также одна из первых русских женщин, которые вошли в историю живописи. Серебрякова была ученицей российского живописца Осипа Браза.

В начале XX века картины художницы были представлены на выставках в России и за рубежом. Серебрякова принимала участие в монументальной росписи Казанского вокзала.

Зинаида Серебрякова скончалась в Париже в 1967 году после кровоизлияния в мозг. Ей было 82 года.

Дудлы — это своеобразные открытки по случаю знаменательных событий, которые появляются на главной странице поисковика Google. В сентябре компания выпустила дудл к юбилею языковеда, лексикографа и создателя толкового «Словаря русского языка» Сергея Ожегова.