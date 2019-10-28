Серебренников экранизирует роман «Петровы в гриппе и вокруг него»

Сценарий для картины написал сам Серебренников, в главных ролях снимаются Семен Серзин и Чулпан Хаматова.

Сам роман рассказывает о семье Петровых, где муж работает слесарем, а жена — библиотекарь. Они занимаются воспитанием сына. Спокойная реальность меняется на безумный хаос, когда всю семью поражает вирус гриппа

Роман стал лауреатом многих книжных фестивалей и литературных премий. В частности, он стал победителем премии «Национальный бестселлер» и получил приз жюри литературной премии «Нос» в номинации «Приз критического сообщества».

Сам Кирилл Серебренников заявил, что книги, которые хочется поставить в театре или экранизировать появляются на свет редко. Но роман Сальникова — это именно тот случай.

«Этот текст провоцирует фантазию. Роман парадоксальный. В нем много интересных перевертышей, временных пластов, точных человеческих типажей и мифологем, в нем очень много юмора. Все это я попытался сохранить и в сценарии», — отметил режиссер.

В кинокомпании отметили, что несмотря на то, что съемки только начались права на показ уже продали ряду европейских стран.