  • Серебренников экранизирует роман «Петровы в гриппе и вокруг него»

    28 октября 2019, 20:10

    Анатолий Минкин

    Съемки экранизации романа екатеринбургского писателя Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» начались в Москве. Режиссером картины стал Кирилл Серебренников. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на кинокомпанию Hype Film.

    Сценарий для картины написал сам Серебренников, в главных ролях снимаются Семен Серзин и Чулпан Хаматова.

    Сам роман рассказывает о семье Петровых, где муж работает слесарем, а жена — библиотекарь. Они занимаются воспитанием сына. Спокойная реальность меняется на безумный хаос, когда всю семью поражает вирус гриппа

    Роман стал лауреатом многих книжных фестивалей и литературных премий. В частности, он стал победителем премии «Национальный бестселлер» и получил приз жюри литературной премии «Нос» в номинации «Приз критического сообщества».

    Сам Кирилл Серебренников заявил, что книги, которые хочется поставить в театре или экранизировать появляются на свет редко. Но роман Сальникова — это именно тот случай.

    «Этот текст провоцирует фантазию. Роман парадоксальный. В нем много интересных перевертышей, временных пластов, точных человеческих типажей и мифологем, в нем очень много юмора. Все это я попытался сохранить и в сценарии», — отметил режиссер.

    В кинокомпании отметили, что несмотря на то, что съемки только начались права на показ уже продали ряду европейских стран.