«Сердечный приступ». О победе Ельцина на выборах снимут сериал
Зыгарь станет продюсером и автором сценария одноименного сериала. Сама книга выйдет раньше картины — уже в сентябре. В ней описываются события 1996 года, когда Ельцин стал президентом России, несмотря на упавший рейтинг.
Планируется, что зрители смогут увидеть «Сердечный приступ» в середине 2021-го. Сериал выйдет на сервисе «Кинопоиск HD». Все финансирование на себя взял «Яндекс», пишет газета «Ведомости».
Борис Ельцин стал первым президентом России в 1991 году. Спустя пять лет рейтинг лидера страны снизился до 2%. Он провел крупную кампанию «Голосуй или проиграешь», после чего цифры поползли вверх. В итоге Ельцин обошел на выборах 1996-го лидера коммунистов Геннадия Зюганова и снова возглавил страну. Тогда политик перенес инфаркт и операцию по коронарному шунтированию.
Как отмечает автор книги, события тех лет во многом определили всю современную политику России.
Ельцин скончался 23 апреля 2007-го, ему было 76 лет. Он умер из-за нарушения функций многих внутренних органов, вызванного заболеванием сердечно-сосудистой системы.