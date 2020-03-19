«Сердечный приступ». О победе Ельцина на выборах снимут сериал

Борис Ельцин в 1996 году победил на очередных выборах. Теперь о тех событиях решили снять сериал. Его основой стала книга журналиста Михаила Зыгаря «Сердечный приступ». Премьера намечена на 2021 год.

Зыгарь станет продюсером и автором сценария одноименного сериала. Сама книга выйдет раньше картины — уже в сентябре. В ней описываются события 1996 года, когда Ельцин стал президентом России, несмотря на упавший рейтинг.

Планируется, что зрители смогут увидеть «Сердечный приступ» в середине 2021-го. Сериал выйдет на сервисе «Кинопоиск HD». Все финансирование на себя взял «Яндекс», пишет газета «Ведомости».

Борис Ельцин стал первым президентом России в 1991 году. Спустя пять лет рейтинг лидера страны снизился до 2%. Он провел крупную кампанию «Голосуй или проиграешь», после чего цифры поползли вверх. В итоге Ельцин обошел на выборах 1996-го лидера коммунистов Геннадия Зюганова и снова возглавил страну. Тогда политик перенес инфаркт и операцию по коронарному шунтированию.

Как отмечает автор книги, события тех лет во многом определили всю современную политику России.

Ельцин скончался 23 апреля 2007-го, ему было 76 лет. Он умер из-за нарушения функций многих внутренних органов, вызванного заболеванием сердечно-сосудистой системы.