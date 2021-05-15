Сербский певец и композитор Джордже Марьянович умер от COVID-19

Сербский певец и композитор Джордже Марьянович умер в Белграде. По данным издания Blic, причиной смерти артиста стали последствия заражения коронавирусом. Марьяновичу было 89 лет.

Врачи боролись за жизнь артиста несколько дней, однако спасти егоне удалось. Марьянович был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Президент Сербии Александар Вучич направил семье певца телеграмму с соболезнованиями. «Меня исключительно поразила новость о смерти Джордже Марьяновича, певца, который своими неповторимыми выступлениями символизировал одну из прекраснейших эпох нашей музыки. <…> Выражаем самые глубокие соболезнования семье, коллегам и почитателям его музыки», — говорится в тексте телеграммы. Его цитирует ТАСС.

Вучич также отметил, что многочисленные хиты Марьяновича помнят и сегодня, а его «многосторонняя артистическая личность ярко отпечаталась в памяти многих поколений».

В СССР Марьянович стал известен в 1963 году после выхода на экраны картины «Любовь и мода». В фильме он исполнил песню Devojko mala («Маленькая девушка»). В этом же году состоялись его первые гастроли в Советском Союзе. Уже 1 мая 1964 года сербский певец выступил на «Голубом огоньке».

В 1990 года указом президента СССР Михаила Горбачева Марьяновича был награжден орденом Дружбы народов ««а большой вклад в укрепление дружбы и развитие культурных связей между народами Советского Союза и Социалистической Федеративной Республики Югославия».

В марте ушел из жизни оперный певец и народный артист СССР Евгений Нестеренко. Ему было 83 года. Причиной смерти стали осложнения, появившиеся после заболевания ковидом.