Культура 13 февраля 2023, 14:36 Сербский актер Любомир Ристич впервые сыграл в спектакле театра «Буфф»

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Сербский актер Любомир Ристич в разговоре с «Петербургским дневником» рассказал, каким образом он попал в Россию и начал играть в театре «Буфф».

По его словам, попасть в театр ему помогла Наталия Шатилина из Русско-сербского фонда культуры.

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«Однажды в YouTube я увидел спектакль „L’amour по-сербски“, который шел в театре „Буфф“. И сказал себе: „Я бы хотел играть в этом спектакле“», — добавил артист.

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Русский язык он учил во время учебы в школе при посольстве в Белграде. С тех пор, как утверждает Ристич, он влюбился в русскую литературу и мечтал приехать в Россию.

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