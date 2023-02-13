13 февраля 2023, 14:36
Сербский актер Любомир Ристич впервые сыграл в спектакле театра «Буфф»
Сербский актер Любомир Ристич в разговоре с «Петербургским дневником» рассказал, каким образом он попал в Россию и начал играть в театре «Буфф».
По его словам, попасть в театр ему помогла Наталия Шатилина из Русско-сербского фонда культуры.
Реклама
«Однажды в YouTube я увидел спектакль „L’amour по-сербски“, который шел в театре „Буфф“. И сказал себе: „Я бы хотел играть в этом спектакле“», — добавил артист.
Реклама
Русский язык он учил во время учебы в школе при посольстве в Белграде. С тех пор, как утверждает Ристич, он влюбился в русскую литературу и мечтал приехать в Россию.
Актеры
Реклама
Реклама