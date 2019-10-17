Сербия передаст России картины Рериха до конца 2019 года

Обмен культурными ценностями состоится между Сербией и Россией. Семь картин художника Николая Рериха передаст сербская сторона взамен на лист древнего манускрипта XII века — Мирославова Евангелия.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на министра культуры Сербии Владана Вукосавлевича, документ об обмене уже согласован с МИД России. Ожидается, что его подпишут во время визита российского премьера Дмитрия Медведева 20 октября.

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«Этот процесс (обмена — прим. ред.) требует определенных действий, мы подготовили и согласовали с МИД РФ соглашение, которое должно быть подписано, мне кажется, во время визита господина Медведева 20 октября», — приводит агентство слова Вукосавлевича.

Министр добавил, что обмен практически полностью обговорен в техническом аспекте.

«Мне жалко, что мы останемся без картин Николая Рериха, но, с другой стороны, я не могу скрыть удовольствия, что сербское культурное наследие будет обогащено недостающим листом Мирославова Евангелия», — заявил глава сербского Минкульта.

Ранее в Национальном музее Сербии были найдены семь картин Николая Рериха, о которых ничего не было известно с 1941 года. Полотна пропали с момента нападения фашистской Германии на Югославию.

Мирославово Евангелие — древний памятник сербской письменности. Фолиант хранится в Национальном музее. На копии этого Евангелия дают клятву вступающие в должность президенты Сербии.