Один из основателей The Beatles подготовил сюрприз для поклонников в преддверии своего юбилея. Так участник группы Billy’s Band Билли Новик отреагировал на планы британского музыканта Пола Маккартни опубликовать лирическую автобиографию на 900 страниц.

«Что-то мне подсказывает, что не только это. По всей видимости, сэр Пол решил приоткрыть завесу таинственности и рассказать страждущим о самом сокровенном», — поделился он размышлениями в эфире ИА НСН.

Он напомнил, что в 2021 году Полу Маккартни исполнится 80 лет. Поэтому он от всей души пожелал знаменитому музыканту здоровья.

Лирическая автобиография будет состоять из двух томов. Она включает тексты 154 песен и фрагменты из интервью музыканта с поэтом Полом Малдуном. По данным источников, издание будет «настолько близко к автобиографии», насколько это вообще мог бы допустить Маккартни.

«Тексты» (The Lyrics) выйдут в свет в Великобритании 2 ноября 2021 года. Книги представят «калейдоскопический, а не хронологический отчет» о жизни участника The Beatles.