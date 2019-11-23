Сенатор пожелал Ротару пустых мест в зале на концертах в России

Глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский прокомментировал планы певицы Софии Ротару провести гастроли в России. В прошлом году исполнительница, имеющая украинское гражданство, отказалась от выступлений из-за военного положения, объявленного на родине.

«Лучшим ответом на такие выступления стали бы пустые места в зале», — заявил сенатор РИА «Новости».

По его словам, у Минкульта «должен быть инструмент влияния на таких артистов». В чем именно оно должно выражаться, политик не уточнил, отметив, что «это не должно быть составление черных списков, подобно тому, что происходило на Украине».

София Ротару вернется в Россию на заработки Подробнее

По словам Рязанского, некоторые зарубежные артисты могут критиковать страну, «говорить, что здесь все плохо, но, когда нужно заработать, едут в Россию».

«Конечно, говорят, что культура и искусство вне политики, но в жизни не так», — считает член Совфеда.

В ноябре 2018 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение в ответ на задержание украинских судов в Керченском проливе. Из-за этого Ротару отменила участие в «Песне года» и других концертах в России.

Военное положение отменили 26 декабря 2018 года. Задержанные военные суда Россия вернула в ноябре 2019-го.