Пересильд раскрыла подробности съемок фильма «Вызов» на МКС

Российская актриса Юлия Пересильд раскрыла в беседе с RT детали съемок фильма «Вызов», часть из которых проходила на Международной космической станции (МКС).

Слова «сложно» или «тяжело» не подходят для того, чтобы описать происходившее, отметила актриса, потому что все, что ни делалось, все делалось на грани человеческих возможностей.

Пересильд боялась физически не справиться со съемками в космосе. Она объяснила, что члены съемочные группы не космонавты, которые на протяжении десяти лет готовились к полету, а люди противоположной профессии, которые прошли подготовку за четыре месяца.

«Все было на грани: кажется, что уже не можешь, но еще усилие — и все получается», — поделилась актриса.

Как добавила Пересильд, им удалось сделать больше, чем изначально планировалась в рамках экспедиции.

Космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко вернулись из космоса сегодня на борту «Союза МС-18». Корабль приземлился в 07:35 в степи в Казахстане.

Пересильд и Шипенко провели на орбите 12 суток, занимаясь съемками материала для фильма «Вызов». Сейчас уже киноэкипаж вернулся из Казахстана в Россию. Самолет с ними приземлился на аэродроме Чкаловский. «360» показал, как их встречали в Звездном Городке.