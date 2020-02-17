Съемочная команда Бекмамбетова начала работу над новым фильмом

Сюжет картины основан на подвиге советского летчика Михаила Девятаева и солдат, сбежавших из нацистского лагеря на немецком бомбардировщике. Им удалось передать данные о разработке нового оружия противника.

По информации ИА Nаtiоn Nеws, главная роль досталась актеру Павлу Прилучному.

«Это поразительная история, в которую сложно поверить. Советские следователи 12 лет не могли поверить, что мужчина весом 36 килограммов смог поднять в воздух самолет, который он никогда раньше не водил», — пояснил Бекмамбетов.

Предполагается, что фильм выйдет в двух форматах: горизонтальном и вертикальном. Последний создается для удобного просмотра на телефоне.

Оператором-постановщиком проекта стала Елена Иванова. По ее словам, благодаря вертикальному формату зритель сможет стать участником фильма.

«Вертикальный формат позволит зрителю рассмотреть те сцены, которые ему интересны. Например, можно приблизить и посмотреть ближе лица заключенных из последнего ряда, или тех, кого конвоируют за забором», — заметила она.

Бюджет фильма — 600 миллионов рублей.