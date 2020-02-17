Съемочная команда Бекмамбетова начала работу над новым фильмом
Сюжет картины основан на подвиге советского летчика Михаила Девятаева и солдат, сбежавших из нацистского лагеря на немецком бомбардировщике. Им удалось передать данные о разработке нового оружия противника.
По информации ИА Nаtiоn Nеws, главная роль досталась актеру Павлу Прилучному.
«Это поразительная история, в которую сложно поверить. Советские следователи 12 лет не могли поверить, что мужчина весом 36 килограммов смог поднять в воздух самолет, который он никогда раньше не водил», — пояснил Бекмамбетов.
Предполагается, что фильм выйдет в двух форматах: горизонтальном и вертикальном. Последний создается для удобного просмотра на телефоне.
Оператором-постановщиком проекта стала Елена Иванова. По ее словам, благодаря вертикальному формату зритель сможет стать участником фильма.
«Вертикальный формат позволит зрителю рассмотреть те сцены, которые ему интересны. Например, можно приблизить и посмотреть ближе лица заключенных из последнего ряда, или тех, кого конвоируют за забором», — заметила она.
Бюджет фильма — 600 миллионов рублей.