    17 февраля 2020, 16:01

    Съемочная команда Бекмамбетова начала работу над новым фильмом

    Ольга Ситникова

    Начало съемок нового фильма режиссера Тимура Бекмамбетова объявили в Кронштадте. Кинокартина получила рабочее название «Побег из ада». Об этом сообщил «Петербургский дневник».

    Сюжет картины основан на подвиге советского летчика Михаила Девятаева и солдат, сбежавших из нацистского лагеря на немецком бомбардировщике. Им удалось передать данные о разработке нового оружия противника.

    По информации ИА Nаtiоn Nеws, главная роль досталась актеру Павлу Прилучному.

    «Это поразительная история, в которую сложно поверить. Советские следователи 12 лет не могли поверить, что мужчина весом 36 килограммов смог поднять в воздух самолет, который он никогда раньше не водил», — пояснил Бекмамбетов.

    Предполагается, что фильм выйдет в двух форматах: горизонтальном и вертикальном. Последний создается для удобного просмотра на телефоне.

    Оператором-постановщиком проекта стала Елена Иванова. По ее словам, благодаря вертикальному формату зритель сможет стать участником фильма.

    «Вертикальный формат позволит зрителю рассмотреть те сцены, которые ему интересны. Например, можно приблизить и посмотреть ближе лица заключенных из последнего ряда, или тех, кого конвоируют за забором», — заметила она.

    Бюджет фильма — 600 миллионов рублей.