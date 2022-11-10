10 ноября 2022, 12:34
Съемочная группа завершила съемки сериала «Король и Шут» в Петербурге
В Санкт-Петербурге завершились съемки сериала «Король и Шут», которые длились на протяжении четырех месяцев. Об этом написало ИА НСН.
Помимо Петербурга, организаторы использовали локации и других городов Ленинградской области. Режиссером сериала выступил Рустам Мосафир. Премьера на «Кинопоиске» запланирована в 2023 году.
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По словам сценаристов проекта, некоторые сказочные персонажи из треков «Короля и Шута» оживут в сериале.
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В проекте появятся Константин Плотников — Горшок, Влад Коноплев — Князь, бас-гитарист Даниил Вахрушев, ударник Илья Ловкий, гитарист Данила Рассомахин и другие.
Санкт-Петербург
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