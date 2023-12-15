Эксклюзив 15 декабря 2023, 18:18 Съемочная группа «Слова пацана» собралась судиться со СМИ, сообщавшими о ЧП на фоне сериала Сценарист Золотарев: команда «Слова пацана» готова подать в суд на СМИ за хайп РИА «Новости»

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Сценарист нашумевшего сериала «Слово пацана» Андрей Золотарев в беседе с «360» назвал хайпом сообщения СМИ о подростковых преступлениях, якобы совершенных под влиянием этого проекта. По его словам, съемочная группа готова подать в суд на некоторые средства массовой информации.

«Это дело подсудное. Мы сейчас рассматриваем опцию, при которой мы подадим на них в суд, чтобы другим неповадно было», — добавил сценарист.

Он отметил, что работающая над сериалом команда проверила сообщения о «всякого рода инсинуациях, чрезвычайных происшествиях», связанных с ним. Оказалось, что 99% таких новостей — «манипуляции и хайп вокруг истории».

Золотарев пояснил, что из-за огромной популярности сериала хештег «Слово пацана» поднимает любую региональную новость в топы, и, возможно, этим решили воспользоваться некоторые СМИ.

Полный текст интервью «360» со сценаристом нашумевшего сериала — здесь.

Ранее стало известно, что последняя серия «Слова пацана» выйдет позже, чем планировалось. Изначально ее показ намечался на 21 декабря.