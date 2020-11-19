Съемки V части «Крика» завершились

Премьера нового фильма пройдет 14 января 2022 года. Цифры «5» в названии не будет, при этом с формальной точки зрения фильм считается пятой частью, то есть продолжением истории. Киноленту покажут на больших экранах просто под названием «Крик». Так создатели хотят подчеркнуть связь с истоками киносериала.

Уильямсон поделился в Instagram новыми фотографиями с площадки.

Уильямсон участвовал в создании проекта с его начала. К своим ролям также вернулись Нив Кэмпбелл и Кортни Кокс. К актерскому составу присоединились Джек Куэйд, Дженна Ортега и Мелисса Баррера. Однако сюжет пока держится в секрете.

Постановщики «Крика» — авторы «Я иду искать», отметил сайт ToDay News Ufa. Над сценарием работали автор «Зодиака» Джеймс Вандербилт и Гай Бусик.

Съемки пятой части «Крика» начались в сентябре в Северной Каролине. На работу над фильмом повлияла пандемия коронавируса: создателям пришлось временно остановить производство.