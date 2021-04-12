Съемки специального эпизода «Друзей» завершились

Остановленные на время пандемии съемки специального эпизода сериала «Друзья» завершились. Об этом говорится на официальной странице проекта в Instagram.

«Вот и все! Можем ли мы быть более взволнованными? „Друзья: Воссоединение“ приближается», — говорится в подписи к снимку.



Также появились фотографии со съемочной площадки в Twitter. Этот аккаунт полностью посвящен культовому сериалу.

Показ новой серии запланирован на стриминговом сервисе HBO Max.Дата премьеры специального эпизода пока не известна.

По данным СМИ, специальный выпуск «Друзей» пройдет в формате ток-шоу. Сами актеры не будут играть культовых персонажей, за исключением одного небольшого фрагмента. Компанию им составят продюсеры сериала Дэвид Крейн и Марта Кауфман.

Первоначально производство планировали начать в марте 2020 года. Но планам помешала пандемия. В итоге съемки остановили почти на год.

Воссоединение актеров сериала произойдет спустя почти 20 лет после показа в эфире последней серии.