Съемки шоу «Танцы» на ТНТ остановили

Съемки последнего сезона шоу «Танцы» на телеканале ТНТ был решено приостановить. Все дело в том, что один из участников заразился коронавирусом.

Один из наставников проекта Егор Дружинин сообщил «Вокруг ТВ», что из-за выявленного случая заражения руководителям программы пришлось пойти на «радикальные меры».

Как выяснилось, заразился танцор Раш. Он сообщил в эфире передачи, что узнал о положительном результате теста на коронавирус, когда тренировался с партнершей Алиной. Тем не менее наставник заверил, что у остальных участников со здоровьем все в порядке, уточняет ИА Nation News.

Кроме того, информация о переносе съемок появилась и на странице проекта в Instagram.

«Возобновить съемки мы планируем в начале 2021 года и обязательно поставим красивую точку в последнем сезоне проекта!» — говорится в сообщении.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что коронавирусом заразилась фигуристка Евгения Медведева. По неподтвержденной информации, сначала ее анализ был отрицательным. Из-за того, что симптомы не проходили, спортсменка сделала еще несколько тестов, которые подтвердили наличие в организме новой инфекции.