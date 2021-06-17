Съемки сериала про серийного убийцу мужчин стартовали в Петербурге

В Санкт-Петербурге начались съемки восьмисерийного сериала «Самка богомола», премьера которого намечена на осень этого года. Актеры и создатели фильма поделились с Piter.tv впечатлениями от работы над картиной.

В центре истории — Жанна Дронова, которая отбывает тюремный срок за убийства неверных мужей, насильников и педофилов. По сюжету у нее появляется подражатель, и она предлагает правоохранителям помочь в раскрытии преступлений, но при условии, что покинет тюрьму, а делом займется ее сын, с которым главная героиня не общалась около 20 лет.

«Женщина не слабая, наверное, потому что не просто убивает, а делает это с наслаждениями, я бы сказала, делала это подробно. Это же не просто убийство. И головы отрезала, и по частям отрезала. Но она жертва», — рассказала актриса Ирина Розанова, играющая Дронову.

Режиссер «Самки богомола» Нурбек Эген добавил, что у него нет цели быть непонятым или загадочным, делая фильм о маньяке.

«Мы же не все сталкиваемся каждый день, общаемся с насильником. Поэтому я больше делаю о человеке, покалеченном в детстве. И как это потом влияет на мир, на жизни людей, на мышление, на мировоззрение. Об этом фильм», — подчеркнул он.