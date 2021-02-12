Съемки сериала по мотивам «Игры престолов» начнутся в апреле

Приквел сериала «Игра престолов» начнут снимать в апреле этого года. Об этом сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Новый сериал получил название «Дом драконов», он расскажет о доме Таргариенов. Сюжет будет основан на книге «Пламя и кровь» Джорджа Р. Р. Мартина. События в ней происходят на три столетия раньше, чем в саге «Песнь льда и огня». Главные роли сыграют Пэдди Консидайн, Эмма Д’Арси, Оливия Кук и Мэтт Смит.

Известный кинокритик Андрей Дементьев раскритиковал планы стримингового сервиса HBO Max создать анимационный сериал по мотивам «Игры престолов».

Специалист считает, что идея может стать провальной, так как людям начинает надоедать жанр фэнтези. Вместе с тем он отметил, что у сериала есть большая аудитория, поэтому история о семи королевствах не может остаться без развития.

«Не может такое успешное мероприятие остаться без продолжения. Но не на всю аудиторию это воздействует. А у тех, на кого воздействует, конечно, появится усталость. Ну, сколько можно уже одного и того же?» — поделился мнением Дементьев.

Эксперт назвал «Игру престолов» «залипухой» и «фальшивкой». По его мнению, именно такие вещи сейчас привлекают зрителя.